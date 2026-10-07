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Царьград

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Гетманцев назвал бюджет Украины на 2027 год "заморозкой бедности"

Гетманцев назвал бюджет Украины на 2027 год "заморозкой бедности"

Депутат Даниил Гетманцев раскритиковал проект бюджета Украины на 2027 год, называя предложенный прожиточный минимум в 3691 гривну "заморозкой бедности".

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