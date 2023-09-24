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Остин Риверс о тренировочных лагерях: «Все сосредоточено вокруг одного: женщины, женщины и еще раз женщины»

Защитник «Миннесоты» Остин Риверс поделился своим мнением о предсезонных тренировочных лагерях, которые в среднем длятся не более одной недели.

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