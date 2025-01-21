На вид печенье, но на деле пирожное. Прячем в рассыпчатой основе десерта нежное безе

Рассыпчатое печенье «Крылья ангела» делается проще почти любой другой выпечки. Легкое, воздушное тесто, с добавлением меренги, делает каждый кусочек такого печенья настоящим кулинарным шедевром, притом что готовится десерт в считанные минуты.
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