Steak Lovers
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Steak Lovers

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На вид печенье, но на деле пирожное. Прячем в рассыпчатой основе десерта нежное безе

На вид печенье, но на деле пирожное. Прячем в рассыпчатой основе десерта нежное безе

Рассыпчатое печенье «Крылья ангела» делается проще почти любой другой выпечки. Легкое, воздушное тесто, с добавлением меренги, делает каждый кусочек такого печенья настоящим кулинарным шедевром, притом что готовится десерт в считанные минуты.

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