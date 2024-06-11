IMAGO/Felix Zahn/GloballookpressСегодня 647 прочитали Известный немецкий журналист Юлиан Рёпке оценил итоги выборов в Европарламент в своей стране и сделал вывод, что немцы хотят быть "оккупированными" Россией.
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