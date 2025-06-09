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Закон и Порядок

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Армия джихадистов на улицах: Православные священники бьют тревогу из-за мигрантской угрозы

Армия джихадистов на улицах: Православные священники бьют тревогу из-за мигрантской угрозы

Царьград © Roman Naumov/Globallookpress Православные священники всё чаще поднимают в своих проповедях тему опасности неконтролируемой миграции.

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