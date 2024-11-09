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Царьград

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Кто стоит за Трампом: победители выборов президента США, которые остались в тени

Кто стоит за Трампом: победители выборов президента США, которые остались в тени

Вместе с Трампом к власти пришла группа технократов, называющих себя "мафией". Победители выборов президента США, которые остались в тени, фактически, за его спиной.

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