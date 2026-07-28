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Медицина 2.0

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Гастроэнтеролог Кашух: после мороженого следует выпить теплый чай

Гастроэнтеролог Кашух: после мороженого следует выпить теплый чай

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: съеденное в жару мороженое может довести до заболевания горла. Врач Кашух объяснила, что употребление мороженого в жару создает эффект резкого перепада температур, что может негативно сказываться на иммунитете.

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