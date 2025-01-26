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В Крыму каждый год будут открывать до 40 станций для электромобилей

В Крыму каждый год будут открывать до 40 станций для электромобилей

В Крыму будет ежегодно открываться от 20 до 40 зарядных станций для электромобилей.  Такое мнение в интервью Вести Крым высказал активист движения владельцев электромобилей Крыма и Севастополя Андрей Липенко.

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