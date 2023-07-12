80 лет битве под Прохоровкой

Брошенные под Прохоровкой выведенные из строя немецкие танки Pz. Kpfw. V «Пантера» из состава 10-й «пантербригады» (танкового полка фон Лаухерта) Западные мифы По мнению западных, в частности немецких исследователей, в Прохоровском сражении никакой победы Советских войск не было.
Популярные статьи
- НАТО потребовала от России немедленно прекратить спецоперацию и вывести с территории Украины войска и боевую технику
- Выбежавший навстречу кортежу Зеленского с криком «Анафема» болгарский политик ранее сбрасывал флаг Украины с мэрии Софии
- Венгрия в очередной раз дистанцировалась от поставок оружия Украине
Свежие комментарии