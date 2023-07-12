Военное обозрение

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80 лет битве под Прохоровкой

80 лет битве под Прохоровкой

Брошенные под Прохоровкой выведенные из строя немецкие танки Pz. Kpfw. V «Пантера» из состава 10-й «пантербригады» (танкового полка фон Лаухерта) Западные мифы По мнению западных, в частности немецких исследователей, в Прохоровском сражении никакой победы Советских войск не было.

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