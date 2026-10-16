Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Нефтекамску в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали с поличным организованную преступную группу, подозреваемую в незаконном оптовом обороте наркотических средств.