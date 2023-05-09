ДНИ

89 515 подписчиков

Памятник самокопанию в музее "Калифорния"

Памятник самокопанию в музее "Калифорния"

Впрочем, сама суть последовательного (да пусть даже и рваного, инверсированного, какого угодно) изложения событий предполагает ту или иную динамику повествования.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх