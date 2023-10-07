Советский мультфильм про Винни Пуха набирает популярность на Западе

РИА Новости Прямо сейчас бешенную популярность в мире набирает советский мультфильм про Винни-Пуха. За много лет персонаж книги Алана Милна подвергался различным интерпретациям, однако российская версия стала по-настоящему культовой.
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