Что нашли эксперты в популярных сетях фастфуда

Фастфуд давно стал частью повседневной жизни миллионов россиян. Быстрый перекус по дороге на работу, обед между делами или ужин после тяжёлого дня — бургеры из известных сетей воспринимаются многими как привычный и безопасный вариант.
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