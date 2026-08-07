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Что нашли эксперты в популярных сетях фастфуда

Что нашли эксперты в популярных сетях фастфуда

Фастфуд давно стал частью повседневной жизни миллионов россиян. Быстрый перекус по дороге на работу, обед между делами или ужин после тяжёлого дня — бургеры из известных сетей воспринимаются многими как привычный и безопасный вариант.

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