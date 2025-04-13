ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, в Ростове-на-Дону мужчина, очень схожий по внешности с украинским пропагандистом Дмитрием Гордоном*, и, видимо, ещё гнилым нутром, зашёл в церковь Преподобного Серафима Саровского.
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