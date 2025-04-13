Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 824 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Да это же ляксандра, штатный отбеливатель и кондиционер черножопой мрази, её пидарас и холуй....Будущий сотрудник...
  • Silver Kont
    А посидеть на дорожку, да ещё в "общей" зоне? Чтобы потом мальчику-пидарасику было что вспомнить...Будущий сотрудник...
  • HotRS
    Ну, не знаю как сейчас, но при Союзе иностранцы учились в ВУЗах МВД.  И не только МВД.  У нас учился гражданин Гренад...Будущий сотрудник...

В Ростове-на-Дону общественники из “Русской Общины” помогли задержать вора икон в храме, который очень похож на Дмитро Гордона*

В Ростове-на-Дону общественники из “Русской Общины” помогли задержать вора икон в храме, который очень похож на Дмитро Гордона*

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, в Ростове-на-Дону мужчина, очень схожий по внешности с украинским пропагандистом Дмитрием Гордоном*, и, видимо, ещё гнилым нутром, зашёл в церковь Преподобного Серафима Саровского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх