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Союзник России и БРИКС устоял. По поводу попытки переворота в Боливии и почему для России это важно

Союзник России и БРИКС устоял. По поводу попытки переворота в Боливии и почему для России это важно

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Боливии произошла попытка государственного переворота. Что важно понимать? Во главе страны находится левое социалистическое правительство, которое, две недели назад не только посетило Москву, но и практически сразу попросилось в БРИКС.

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