Страна и люди
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Страна и люди

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Пробки даже на "встречке": Харьков приготовился к главному бою

Пробки даже на "встречке": Харьков приготовился к главному бою

На выезде из Харькова образовались гигантские пробки - город готовится к своему главному бою. После заявления мэра Харькова Терехова о том, что в городе разрушена практически вся критическая инфраструктура, а также на фоне постоянных проблем со светом и слухов о том, что вот-вот начнутся бои за город - из Харькова начался массовый исход населения.

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Людмила Боченкова
Харьков ждёт своего освобождения!  Харьковское подполье присоединится к освободителям к бойцамАрмии  России!
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