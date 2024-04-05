Пробки даже на "встречке": Харьков приготовился к главному бою

На выезде из Харькова образовались гигантские пробки - город готовится к своему главному бою. После заявления мэра Харькова Терехова о том, что в городе разрушена практически вся критическая инфраструктура, а также на фоне постоянных проблем со светом и слухов о том, что вот-вот начнутся бои за город - из Харькова начался массовый исход населения.