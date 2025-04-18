"Воздушные" путешествия: можно ли умереть при полете над вулканом

РЕН ТВ Парить над живописными долинами, древними храмами, рисовыми террасами – что может быть лучше? Факты для туристов, желающих получить впечатления на всю жизнь о красотах мира с высоты птичьего полета, рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.