Директора организовывавшей туры за рубеж для ЛГБТ* фирмы задержали в Москве

В Москве правоохранительные органы задержали директора туристической компании «Мен тревел». Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, мужчине 48 лет, и его подозревают в организации поездок для представителей ЛГБТ-сообщества*.
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