«Росатом» отчитался о перевыполнении плана по добыче урана в 2023 году Ирэн ОрлонскаяВ прошедшем 2023 году государственная корпорация «Росатом» продемонстрировала впечатляющие результаты в области добычи урана, превысив план на 90 тонн.