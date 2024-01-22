«Росатом» отчитался о перевыполнении плана по добыче урана в 2023 году Ирэн ОрлонскаяВ прошедшем 2023 году государственная корпорация «Росатом» продемонстрировала впечатляющие результаты в области добычи урана, превысив план на 90 тонн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии