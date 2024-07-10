США рассекретили переговоры Ельцина с Клинтоном о расширении НАТО: «Совершили ошибку»

ВАШИНГТОН, 10 июля, ФедералПресс. Бывший президент России Борис Ельцин во время телефонного разговора с экс-президентом США Биллом Клинтоном заявлял, что Вашингтон и НАТО допустили огромную ошибку, начав бомбардировки Югославии.
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