Россия собирает информацию о критически важной инфраструктуре в Балтийском море

Россия занимается систематическим сбором разведывательной информации о газопроводах, кабелях передачи данных, ветряных электростанциях и военной инфраструктуре в Балтийском море, сообщают немецкие телеканалы NDR и WDR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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