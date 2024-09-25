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Россия собирает информацию о критически важной инфраструктуре в Балтийском море

Россия собирает информацию о критически важной инфраструктуре в Балтийском море

Россия занимается систематическим сбором разведывательной информации о газопроводах, кабелях передачи данных, ветряных электростанциях и военной инфраструктуре в Балтийском море, сообщают немецкие телеканалы NDR и WDR.

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Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Верно.
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11 час.
Геннадий Хрипунов
Интересно получается, им эти хуесосам можно многое или всё, а мы не имеем право что ли? Играем по вашим понятиям, как вы так и мы.
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10 час.
владимир рябченко
За сп-2 никто не ответил... так что...
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9 час.

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