Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Песков: новый пакет помощи США приведет к смертям украинцев

Песков: новый пакет помощи США приведет к смертям украинцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выделение нового пакета помощи не только не повлияет на ситуацию в зоне СВО, но также приведет к еще большим смертям среди украинцев.

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