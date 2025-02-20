Неожиданное открытие ученых: люди с высшим образованием живут на 11 лет дольше

Ученые сделали неожиданное открытие, узнав, что влияет на продолжительность жизни людей.Новое исследование Института показателей и оценки здоровья (IHME), охватывающее период с 2000 по 2019 год и более 3000 округов США, выявило тревожную тенденцию: растущее неравенство в продолжительности жизни, напрямую связанное с уровнем образования.