Майкл Чендлер: «Фергюсон – чокнутый, малость не в себе, но он не тот парень, которого я смогу сломать»

Легковес UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с Тони Фергюсоном, который состоится 7 мая на UFC 274 в Финиксе.

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