В Новосибирском зоопарке показали сытный обед капибар

Новосибирский зоопарк продолжает радовать своих посетителей необычными акциями и мероприятиями. Последним примером стала демонстрация кормления капибар, которая была снята на видео и размещена в официальном Telegram-канале учреждения.
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