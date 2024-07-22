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В Новосибирском зоопарке показали сытный обед капибар

В Новосибирском зоопарке показали сытный обед капибар

Новосибирский зоопарк продолжает радовать своих посетителей необычными акциями и мероприятиями. Последним примером стала демонстрация кормления капибар, которая была снята на видео и размещена в официальном Telegram-канале учреждения.

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