Продолжается масштабное обновление культурной и молодёжной инфраструктуры региона

Активная модернизация культурной и молодежной инфраструктуры продолжается в регионе уже пять лет.За это время удалось не только достичь впечатляющих показателей, но и создать реальные точки притяжения для жителей всех возрастов.
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