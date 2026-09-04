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Разжигается виртуальная война за Фолкленды

Разжигается виртуальная война за Фолкленды

Президент Аргентины Хавьер Милей старается спасти свои рейтинги, которые уже упали до 30%, поднимая тему принадлежности островов.

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