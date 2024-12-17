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12 россиян задержаны Тунисе и брошены в известную пытками тюрьму

12 россиян задержаны Тунисе и брошены в известную пытками тюрьму

О тюрьме «Морнагия» идёт дурная слава.В Тунисе задержаны 12 туристов из России, они помещены под стражу в тюрьму «Морнагия» (Mornaguia), о которой идёт дурная слава — с 2010 года она упоминается в докладах различных правозащитных организаций, как место, где применяются пытки.

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