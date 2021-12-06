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Издание FT заявило о недоверии ЕС к сведениям Вашингтона о «вторжении» на Украину

Издание FT заявило о недоверии ЕС к сведениям Вашингтона о «вторжении» на Украину

По информации газеты, дипломатическое «взаимодействие» и решение Вашингтона распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические государства, включая ФРГ, в том, что якобы «Россия может скоро направить собственную армию на Украину».

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