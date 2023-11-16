В Челябинской области заболеваемость ковидом выросла в три раза за месяц

Многие уже забыли про коронавирус. Но число заболевших вновь начало расти.На прошедшей неделе — с 6 по 12 ноября — в Челябинской области зарегистрировано 936 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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