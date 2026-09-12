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Редактирование гена OTC восстановило функцию печени в доклинических моделях

Редактирование гена OTC восстановило функцию печени в доклинических моделях

Исследователи Детского медицинского научного института (CMRI) при Университете Сиднея разработали подход к редактированию генома, который встраивает лечебную последовательность непосредственно в повреждённый ген — в его естественное место в хромосоме, а не добавляет лишнюю копию.

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