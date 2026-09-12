Редактирование гена OTC восстановило функцию печени в доклинических моделях

Исследователи Детского медицинского научного института (CMRI) при Университете Сиднея разработали подход к редактированию генома, который встраивает лечебную последовательность непосредственно в повреждённый ген — в его естественное место в хромосоме, а не добавляет лишнюю копию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Затулина выбрали ...
- СТ Переданные при Ба...
- Скидка на Urals в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым