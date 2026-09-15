Российские операторы FPV-дронов поразили позиции ВСУ у Сергеевки

Расчеты беспилотных систем группировки войск «Центр» нанесли удары по украинским подразделениям на подступах к Сергеевке в ДНР.
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