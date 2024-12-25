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Акция ´Чудеса на рождество´

Акция ´Чудеса на рождество´

В рамках акции актив БРПО и БРСМ показали ребятам из ´Каменской специальной школы-интерната´ представление ´Новогодние приключения Бременских музыкантов´, а в ответ ребята из´Каменской специальной школы-интерната´ показали новогоднюю сказку ´Морозко´ .

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