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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брылин о ЧМ-2026: «Месси просто поразил меня. Он не может быть таким, как раньше, но для 39 лет эффективность его действий была феноменальной»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин ответил на вопрос о том, следит ли за клубным футболом.

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