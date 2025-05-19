Россия и Китай укрепляют партнёрство: новый этап развития Большого Уссурийского

На форуме в Хабаровске министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о продолжающемся росте обменов между Россией и Китаем, подчеркнув значимость проекта по освоению острова Большой Уссурийский, который открывает новые перспективы для двух стран.
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