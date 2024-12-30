Подведены итоги конкурса рисунка ´Электробезопасность глазами детей´.

В целях повышения уровня знаний школьников по электробезопасности, предупреждения электротравматизма руководством филиала ГУ ´Государственный энергетический и газовый надзор´ по Могилевской области совместно с главным управлением по образованию облисполкома и филиалом ´Бобруйские электрические сети´ РУП ´Могилевэнерго´ в октябре-декабре проводился .
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