Подведены итоги конкурса рисунка ´Электробезопасность глазами детей´.

В целях повышения уровня знаний школьников по электробезопасности, предупреждения электротравматизма руководством филиала ГУ ´Государственный энергетический и газовый надзор´ по Могилевской области совместно с главным управлением по образованию облисполкома и филиалом ´Бобруйские электрические сети´ РУП ´Могилевэнерго´ в октябре-декабре проводился .