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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Подведены итоги конкурса рисунка ´Электробезопасность глазами детей´.

Подведены итоги конкурса рисунка ´Электробезопасность глазами детей´.

В целях повышения уровня знаний школьников по электробезопасности, предупреждения электротравматизма руководством филиала ГУ ´Государственный энергетический и газовый надзор´ по Могилевской области совместно с главным управлением по образованию облисполкома и филиалом ´Бобруйские электрические сети´ РУП ´Могилевэнерго´ в октябре-декабре проводился  .

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