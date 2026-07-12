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«Конец эпохи»: Tesla снесла линию сборки Model S и Model X, которая работала 10 лет — всё ради человекоподобных роботов Optimus

«Конец эпохи»: Tesla снесла линию сборки Model S и Model X, которая работала 10 лет — всё ради человекоподобных роботов Optimus

Tesla собирается выпускать Optimus десятками и даже сотнями тысяч в годTesla завершила демонтаж производственной линии на заводе во Фримонте (Калифорния), где более десяти лет выпускались флагманские электромобили Model S и Model X.

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