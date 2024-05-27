Erl Schweizer

"Близкое вашим кругам атлантистов-глобалистов агентство, не «кремлевская пропаганда» ни разу, сообщает, что поступления в русский бюджет от экспорта нефти удвоились в сравнении с прошлым годом." Говоря о РФ, гражданин РФ, не нацист скажет обязательно российский бюджет. На данный момент власть РФ допускает стратегическую ошибку, не ведя такую же непримиримую борьбу с русским национализмом (проявляемым в лексической форме в социальных сетях, частенько и в Думе) как и с украинским и любым прочим. Решая гигантскую задачу СВО преступно на 100% сосредотачиваться на одном политическом направлении, не обращая внимания на беспредел бардака в межнациональных отношениях в своей стране. Освободить русских от гнета нацизма в других странах, замаскированного патриотических, псевдодемократических правоустанавливающих документах, можно только равенством наций как это четко записано в основном правоустанавливающем документе государства, в Конституции страны.