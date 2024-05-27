Российская экономика последние два с лишним года чувствует себя примерно так, как сказал в популярном романе кот Бегемот, задорно и весело: «Это нас арестовывать идут» Изображение: © РИА Новости/Сгенерировано ИИ Так вот, как компания Воланда изящнейшим образом ускользнула из рук правоохранителей, точно так же Россия легко и изящно справилась с семнадцатью (пятнадцатью? двадцатью?) тысячами ограничений, которые были против нее введены садовниками «райского сада» и «сияющего града на холме».
Европа нашла очередной способ удушения России
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Скоро лопнут от натуги эти райские КЛОПЫ.
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22 час.
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patentlil
А как обстоят дела с доходами от продажи российского газа? Так же радужно, как и с доходами от продажи нефти?
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18 час.
Erl Schweizer
"Близкое вашим кругам атлантистов-глобалистов агентство, не «кремлевская пропаганда» ни разу, сообщает, что поступления в русский бюджет от экспорта нефти удвоились в сравнении с прошлым годом." Говоря о РФ, гражданин РФ, не нацист скажет обязательно российский бюджет. На данный момент власть РФ допускает стратегическую ошибку, не ведя такую же непримиримую борьбу с русским национализмом (проявляемым в лексической форме в социальных сетях, частенько и в Думе) как и с украинским и любым прочим. Решая гигантскую задачу СВО преступно на 100% сосредотачиваться на одном политическом направлении, не обращая внимания на беспредел бардака в межнациональных отношениях в своей стране. Освободить русских от гнета нацизма в других странах, замаскированного патриотических, псевдодемократических правоустанавливающих документах, можно только равенством наций как это четко записано в основном правоустанавливающем документе государства, в Конституции страны.
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10 час.
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