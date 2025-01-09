Канадца в США осудили за якобы экспорт электроники в Россию

Суд США приговорил канадца к 3,5 года тюрьмы за якобы экспорт электроники в РФ За сговор с целью нарушения экспортного контроля житель Монреаля Николай Гольцев был приговорен судом Восточного округа штата Нью-Йорк к трем годам и четырем месяца тюрьмы, сказано в сообщении на официальном сайте Минюста США.
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