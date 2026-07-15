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Анатомия бизнеса

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Куда вложить деньги в 2026 году: разбираем самые доходные активы

Российский инвестор в 2026 году оказался в непривычной ситуации. Ключевая ставка снижается уже девятое заседание подряд, но делает это настолько плавно, что старые правила — «просто открой вклад под максимальный процент» — перестали работать.

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