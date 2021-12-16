В семье Магомеда Исмаилова случилась трагедия. Погиб дядя с супругой и сыном

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о трагедии в семье. «Предписанный час настигнет всех и произойдет это неожиданно! Позавчера в автокатастрофе погиб мой дядя с супругой и сыном (на фото)! Смерть настигла их неожиданно, ангел смерти не приходит на минуту раньше или на минуту позже, он приходит ровно в отписанный срок! Все мы от Аллаха и к нему наше возвращение! Они присоединились к тем, кто ушел до нас! А мы непременно станем теми, кто присоединится к ним после! Этот пост я выкладываю с надеждой увеличить число обратившихся за них с мольбой к Творцу! Пусть Аллах простит их и одарит Раем.