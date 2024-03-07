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Китай

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Си Цзиньпин посетил членов ВК НПКСК и принял участие в их панельной дискуссии

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду нанес визит членам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва из Революционного комитета Гоминьдана Китая, научно-технических кругов и сферы окружающей среды и ресурсов, которые принимают участие во 2-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва.

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