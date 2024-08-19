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Турецкий политик сообщил о цели покушения на Трампа

Турецкий политик сообщил о цели покушения на Трампа

Продление конфликта на Украине было главной целью покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявил турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гёктюрк, 19 августа сообщают РИА Новости.

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