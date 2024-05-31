Белоусов: Запад экстренно накачивает Украину оружием

Министр обороны России Андрей Белоусов выступил в пятницу, 31 мая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-АтеПресс-служба Совета Федерации РФ Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусовчитайте на monocle.
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