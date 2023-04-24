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Рогов: украинские войска перебросили в Запорожье дальнобойный ОТРК «Гром-2»

Рогов: украинские войска перебросили в Запорожье дальнобойный ОТРК «Гром-2»

Украинские войска перебросили на Запорожское направление дальнобойные оперативно-тактические ракетные комплексы «Гром-2», которые в том числе способны дотянуться до Крыма, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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