Неурожай грибов: причину и прогноз до конца лета обозначил тюменский ученый

Нечем хвастаться в этом году тюменским грибникам. В группах местных тематических пабликах – затишье. Если кто-то выставит фото с немногочисленной добычей, сразу же в комментариях масса вопросов от земляков: «Где нашли?», «Много ли грибов?», «Стоит ли ехать?».