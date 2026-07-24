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Неурожай грибов: причину и прогноз до конца лета обозначил тюменский ученый

Неурожай грибов: причину и прогноз до конца лета обозначил тюменский ученый

Нечем хвастаться в этом году тюменским грибникам. В группах местных тематических пабликах – затишье. Если кто-то выставит фото с немногочисленной добычей, сразу же в комментариях масса вопросов от земляков: «Где нашли?», «Много ли грибов?», «Стоит ли ехать?».

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