Депутат Госдумы Иван Демченко обсудил налоговую реформу с жителями Абинского района Кубани

Депутат Госдумы Иван Демченко обсудил налоговую реформу с жителями Абинского района КубаниСейчас в регионах и муниципалитетах проходит широко обсуждают законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ и то, как они повлияют на жизнь миллионов россиян.
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