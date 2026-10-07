Школьников приглашают на Осенний кубок инженерного чемпионата CASE-IN

Школьники 8–11 классов из России и стран СНГ могут зарегистрироваться на Осенний кубок Школьной лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN.
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