Свалку в Виноградовском округе ликвидировали общими силами минлеспрома, лесничих, пожарных и экоактивистов.
Участники «Чистой Арктики» убрали стихийную свалку в Березниковском лесничестве
Комментарии
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Ингерман Ланская
дэбил совковый, Капитализьм существует на земле 500 лет ПЯТЬ ВЕКОВ.... саси лизьм и одного века не просуществовал... а что же "построили" камунизды? ограбив Россию и Русский Народ закупили у буржуев списанные заводы и фабрики, причём строили при совдепии эти заводы и фабрики инженеры из сша и рабочие из германии - Русских то инженеров и квалифицированных рабочих камуноиды или расстреляли и выгнали из страны.... да и остальное в совдепии было и купленное за огромные деньги и сворованное у буржуев... Маленький пример, за 20 лет при Николае Александровиче было построено 70 тысяч километров ж/д, а за 70 лет совдепии ещё почти 70 тысяч км..вот только Грандиознее ТрансСиба камуноиды построить так и не смогли..... и ещё: Русские за Россию ЧЕТЫРЕ года воевали, а за совдепию в 90-е НИКТО!!!!
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Ингерман Ланская
а ты, дэбил совковый , даже считать не научился.... из какого класса ооочень средненькой савейскай школы тебя выгнали? из 5-го? или из 3-го? заучи, дэбил: камуноиды совершили гос.переворот в 1917-м сдохла совдепия в 1991-м ...даже по савейскай камуниздической арифметике получает 74 года (а совдепия просуществовала и того меньше - 69 годика в нишете и убогости).... и где же , дэбил совковый, твои камунизды ещё 5 лет держались??? в сортирах??? или как вова ульянов - в амстердамских притонах, сифилис наматывали????
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2 н.
Ингерман Ланская
а на ресурсах и сырье РОССИИ именно совдепия и держалась !!! на экспорт камуноиды гнали - нефть, газ, лес, руду.... и галоши в Африку.... ниче более совдепия продать за бугор не могла т.к. то, что выпускала промышленность совдепии НАХ.. никому не нужно было...... а вот когда пиндосы с арабами Слегка уронили цены на сырьё, тут совдепии и пришёл КИРДЫК!!!
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