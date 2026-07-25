Участники «Чистой Арктики» убрали стихийную свалку в Березниковском лесничестве

Ингерман Ланская

дэбил совковый, Капитализьм существует на земле 500 лет ПЯТЬ ВЕКОВ.... саси лизьм и одного века не просуществовал... а что же "построили" камунизды? ограбив Россию и Русский Народ закупили у буржуев списанные заводы и фабрики, причём строили при совдепии эти заводы и фабрики инженеры из сша и рабочие из германии - Русских то инженеров и квалифицированных рабочих камуноиды или расстреляли и выгнали из страны.... да и остальное в совдепии было и купленное за огромные деньги и сворованное у буржуев... Маленький пример, за 20 лет при Николае Александровиче было построено 70 тысяч километров ж/д, а за 70 лет совдепии ещё почти 70 тысяч км..вот только Грандиознее ТрансСиба камуноиды построить так и не смогли..... и ещё: Русские за Россию ЧЕТЫРЕ года воевали, а за совдепию в 90-е НИКТО!!!!