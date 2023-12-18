Собянин: Московские школьники займутся исследованиями на базе вузов

Это добавит им баллов к ЕГЭ Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о том, что ученики предпрофессиональных классов займутся исследованиями и разработкой инноваций на базе столичных вузов.
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